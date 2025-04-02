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        Haberler Gündem İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapan bekçiye silahlı saldırı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da kimlik kontrolü yapan bekçiye silahlı saldırı

        Bağcılar'da kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçi ekibine silahla ateş açıldı. Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı. Gölçek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 01:36 Güncelleme: 02.04.2025 - 01:36
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        Bağcılar'da bekçiye silahlı saldırı
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        Olay, saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçi ekibine silahla ateş açarak karşılık verildi.

        Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı. Gölçek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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