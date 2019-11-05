Associated Press haber ajansı, DEAŞ'ın öldürülen eski lideri Ebubekir el Bağdadi'nin son günlerini nasıl geçirdiğine ilişkin ayrıntılı bir yazı yayınladı.

Suriye'de 26 Ekim'de Amerikan özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda, saklandığı tünelde üzerindeki bombaları patlatarak intihar eden Bağdadi'nin yakın korumaları dışında neredeyse herkesten, 'hain' olabilecekleri gerekçesiyle şüphelendiği iddia edildi.

Mayıs ayında ABD askerlerinin düzenlediği bir operasyonda serbest kalan 19 yaşındaki Yezidi kökenli bir genç kadın, Bağdadi tarafından aylarca köle olarak kullanıldığını söyledi. Adı gizli tutulan genç kadın, güvenliğinden endişe eden Bağdadi'nin sürekli yer değiştirdiğini, bir süre sonra kendisini de, kayınpederi Ebu Abdullah el Zübeyye'nin evine bıraktığını, 2018 baharında da başka bir adama verdiğini söyledi.

GECELERİ SEYAHAT EDİYORDU

Haberde aylar önce, yetkilerinin büyük bölümünü halefine devreden Bağdadi'nin psikolojisinin, yaşadığı güvenlik kaygıları nedeniyle 'çöktüğü' yorumu yapıldı.

Yakın korumalığını üstlenen 5 kişiyle birlikte sadece geceleri seyahat eden Bağdadi'nin yerinin tespit edileceği endişesiyle hiç cep telefonu kullanmadığı belirtildi.

Stres nedeniyle şeker hastalığı kötüye giden Bağdadi'nin düzenli olarak insülin aldığı da vurgulandı.

Bir defasında kimliğini gizlemek için çoban kılığına giren Bağdadi'nin, Suriye-Irak sınırına yakın bir bölgede, kendisini hedef alan olası bir operasyonda yakalanmamak için bir çukurda saklandığı kaydedildi.

Haberde Bağdadi'nin yakın korumalarının ya öldürüldüğü ya da ABD güçlerince ele geçirildiği ifade edildi.

Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad da, dün gece Türkiye'nin düzenlediği operasyonla ele geçirilmişti.