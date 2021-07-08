Kaza, Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsü Bülent Kaya'nın aşırı hız yaptığı 34 DSY 862 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı. Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet ve banka çarptıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Baykal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra çevredekiler tarafından darp edilmeye çalışıldığı iddia edilen sürücü ise kaçtı. Sürücü, kısa sürede Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polis olay yeri ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından Kadıköy Belediyesi ekipleri, yolda kumlama çalışması yaptı. Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"ALLAH KORUDU"

Görgü tanığı Mehmet Aslan, "Yürüyüşe çıktım. Bostancı Sahili'nden buraya geldim. Eve doğru gidiyordum. Tam köşeye geldim, bir çığlık sesi duydum. Kadın yukardan uçtu, köşedeki ışıklardan buraya kadar geldi. Yere düştü araba üzerime gelirken dondum kaldım. Sonra birden ağaca çarptı. Kadının durumu kötüydü. Allah korudu beni, benim de iki kızım var, şoktayım" dedi.