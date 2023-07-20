Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi
Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.
AA'nın haberine göre; Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti.
Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.