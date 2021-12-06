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Türk sinemasının 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında Oscar adayı olarak belirlenen Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 'Bağlılık Hasan', gösterime 3 Aralık'ta çıktı. 1.186 kişiyle açılan 'Bağlılık Hasan'ın açılış hasılatı ise 27.944 TL oldu.

Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ, Ayşe Günyüz Demirci, Mahir Günşiray ve Hakan Altıner'in başrollerini paylaştığı film, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan bir adamın, tarlasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu ediniyor.