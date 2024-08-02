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        Haberler Bilgi Ekonomi Bahadır Kimya halka arz oluyor! Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu ve kaç lot verir?

        Bahadır Kimya halka arz oluyor! Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu ve kaç lot verir?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan halka arz takvimine göre Bahadır Kimya halka arz oluyor. Borsa kodu "BHDR" olarak belirlenen şirketin 5% ve üzerinde payı olan 2 ortağı bulunmaktadır. 1974 yılında otomotiv sektöründe hizmet vermek amacıyla kurulan Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. halka arz tarihi, lot dağıtımı, hisse fiyatı ve borsada işlem göreceği tarih merak ediliyor. Peki Bahadır Kimya halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu ve kaç lot verir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 09:48 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:48
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        Bahadır Kimya A.Ş. halka arz oluyor. 816 Milyon TL halka arz büyüklüğü ile Bahadır Kimya halka arz kapsamında toplamda 16.000.000 lot dağıtımında bulunacak. Taslak izahnamenin yayımlanmasının ardından, Bahadır Kimya halka arz tarihleri, olası lot dağıtım sayıları, hisse fiyatı ve katılım endeksine ilişkin tüm bilgiler netlik kazandı. İşte Bahadır Kimya talep toplama tarihleri ve halka arz detayları...

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        BAHADIR KİMYA HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi. Bahadır Kimya talep toplama tarihleri onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

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        BAHADIR KİMYA HALKA ARZI BİREYSELE EŞİT Mİ YOKSA TAMAMI EŞİT Mİ OLACAK?

        Bahadır Kimya halka arzı taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

        BAHADIR KİMYA HAKKINDA

        Bahadır Şirketler Grubu Otomotiv Sektörüne hizmet vermek üzere 1974 yılında Ankara’da kurulmuştur. Aldığı yedek parça bayilikleri ile hızla büyüten Grup 1997 yılında Otomobil Servisçiliğine başlamıştır. Hızla büyüyen sektöre daha geniş ürün gamı ile hizmet vermenin önemini bilen Grup 2001 yılında Ankara’da Madeni Yağ ve Antifriz üretecek fabrikasını kurarak sanayiciliğe adım atmıştır. 2003 yılında İç Anadolu Lastik Distribütörlüğü alarak Otomotiv Sektöründe bölgenin güçlü firmalarından biri olmuştur.

        Üretim ve satışta Bahadır Kimya Qluk markası ile çok kısa sürede distribütörlük anlaşmaları yapmış ve tüm Türkiye’de dağıtım ağını oluşturmuştur. 2009 yılında aerosol sprey üretimine başlamıştır. Geniş ürün grubu ve çeşitliliği ile sektörde önemli bir üretici olan firma bu avantajı ile kendi markası ile madeni yağ, antifiriz ve aerosol sprey ürünlerini ürettirmek isteyen firmaların çözüm ortağı olmuştur.

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        BAHADIR KİMYA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Bahadır Kimya'nın katılım endeksine uygun olup, olmadığı onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

        BAHADIR KİMYA HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Bahadır Kimya halka arzında paylar, 51,00 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

        Firmanın halka arzının büyüklüğü 816 Milyon TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 29,09 olarak belirlendi.

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