Bahadır Kimya halka arz oluyor! Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu ve kaç lot verir?

BAHADIR KİMYA HALKA ARZI BİREYSELE EŞİT Mİ YOKSA TAMAMI EŞİT Mİ OLACAK?

Bahadır Kimya halka arzı taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

BAHADIR KİMYA HAKKINDA

Bahadır Şirketler Grubu Otomotiv Sektörüne hizmet vermek üzere 1974 yılında Ankara’da kurulmuştur. Aldığı yedek parça bayilikleri ile hızla büyüten Grup 1997 yılında Otomobil Servisçiliğine başlamıştır. Hızla büyüyen sektöre daha geniş ürün gamı ile hizmet vermenin önemini bilen Grup 2001 yılında Ankara’da Madeni Yağ ve Antifriz üretecek fabrikasını kurarak sanayiciliğe adım atmıştır. 2003 yılında İç Anadolu Lastik Distribütörlüğü alarak Otomotiv Sektöründe bölgenin güçlü firmalarından biri olmuştur.

Üretim ve satışta Bahadır Kimya Qluk markası ile çok kısa sürede distribütörlük anlaşmaları yapmış ve tüm Türkiye’de dağıtım ağını oluşturmuştur. 2009 yılında aerosol sprey üretimine başlamıştır. Geniş ürün grubu ve çeşitliliği ile sektörde önemli bir üretici olan firma bu avantajı ile kendi markası ile madeni yağ, antifiriz ve aerosol sprey ürünlerini ürettirmek isteyen firmaların çözüm ortağı olmuştur.