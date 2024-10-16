Bahar 20. bölüm izle tek parça! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın, Salı akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı dizi 15 Ekim Salı akşamı 20. bölümüyle ekranlara geldi. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Rengin'in Bahar'ın evini alması aile içinde bütün dengeleri alt üst etti. Dizinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 20. bölüm izle ekranı erişime açıldı. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın, 15 Ekim Salı akşamı 20. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Bahar 20. bölüm izle ekranı için araştırmalara başladı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan, Füsun Demirel gibi isimleri buluşturan yapımın son bölümünde, Rengin'in yaptığı hata Bahar'ın çileden çıkmasına neden oldu. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm full izle HD ve tek parça...
BAHAR SON BÖLÜM İZLE
Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Bahar 20. bölümü ile 15 Ekim Salı akşamı izleyicilerle buluştu.
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı dizinin son bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
BAHAR’IN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın’ın 20. Bölümünde; Evren geçmişinden gelen bir sürprizle karşı karşıya kalırken Bahar hem Evren’i hem kariyerini kaybetmekle sınanacaktır.
Rengin’in Bahar’ın evini alması aile içinde bütün dengeleri alt-üst etmekle kalmaz aynı zamanda çok büyük bir olaya sebep olur.
Seren ve Bahar bu büyük olayın etkisiyle boğuşurken Rengin’in yaptığı hata Bahar’ın çileden çıkmasına sebep olur.
Efsun’un ise Seren’i, Aziz Uras’tan ayırmak için yeni planları vardır.
Sinirlerine hakim olamayan Bahar kendini hiç ummadığı bir yerde bulacaktır.
Evren geçmişinden gelen bir sürprizle karşı karşıya kalırken Bahar hem Evren’i hem kariyerini kaybetmekle sınanacaktır.