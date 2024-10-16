Show TV’nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın, 15 Ekim Salı akşamı 20. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Bahar 20. bölüm izle ekranı için araştırmalara başladı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan, Füsun Demirel gibi isimleri buluşturan yapımın son bölümünde, Rengin'in yaptığı hata Bahar'ın çileden çıkmasına neden oldu. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm full izle HD ve tek parça...