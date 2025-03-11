Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Bahar 38. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı medikal, komedi ve dram türündeki dizinin yeni bölümünde Bahar’ın karşısına bugüne kadar hiç deneyimlemediği kadar büyük bir engel çıkacaktır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…