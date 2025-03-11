Bahar 38. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Bahar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 11 Mart Salı akşamı 38. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu yapımın yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Bahar 38. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Bahar, Seren'in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğrenir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
Giriş: 11.03.2025 - 15:04 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:04
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Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Bahar 38. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı medikal, komedi ve dram türündeki dizinin yeni bölümünde Bahar’ın karşısına bugüne kadar hiç deneyimlemediği kadar büyük bir engel çıkacaktır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…
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BAHAR’IN 38. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Bahar, Seren’in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğrenir.