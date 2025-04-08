Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 41. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Bahar 41. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Bahar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bir haftalık aranın ardından yeni bölümü ile ekrana geliyor. Bahar 41. bölüm canlı izle ekranı dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde, tam nikah öncesinde gelen sürpriz bir haberle ne yapacağını şaşıran Bahar, herkesi şoke edecek olaylar zincirinin fitilini ateşler. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bayram tatili sonrası bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler Bahar 41. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde, Bahar'ın hamilelik haberi Evren’i çok sevindirir ancak bu durum Bahar’ın içindeki kaygıları daha da büyütür. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…

        2

        BAHAR’IN 41. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Bahar'ın hamilelik haberi Evren’i çok sevindirir ancak bu durum Bahar’ın içindeki kaygıları daha da büyütür.

        3

        Çünkü henüz tüm testler tam olarak sonuçlanmamıştır ve Bahar böyle bir şeye hazır olup olmadığından emin değildir.

        4

        Evlilik sürecini hızlandırmaya karar veren çift, aldıkları sarsıcı bir habere rağmen bu kararlarından vazgeçmez.

        5

        Öte yandan evlilik ve yeni bir çocuk ihtimali, Bahar'ı çocuklarıyla karşı karşıya bırakır.

        6

        Tam nikah öncesinde gelen sürpriz bir haberle ne yapacağını şaşıran Bahar ise herkesi şoke edecek olaylar zincirinin fitilini ateşler.

        7

        BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 41. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        8

        BAHAR 41. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        BAHAR TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Instagram'da yaş kısıtlaması geliyor!
        Instagram'da yaş kısıtlaması geliyor!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?