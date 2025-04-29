Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay’ın yazdığı Show TV dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Bahar 44. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Medikal, komedi ve dram türündeki dizinin yeni bölümünde Çağla doğum günü yaklaşan Bahar’a sürpriz bir parti organize eder. Bu partinin asıl sürpriziyse Bahar'ı alt üst edecektir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…