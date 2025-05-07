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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 45. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranı ile Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz (6 Mayıs 2025)

        Bahar 45. bölüm izle! Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 6 Mayıs Salı akşamı 45. Bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler Bahar 45. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Sevilen yapımın son bölümünde Evren'in Naz ile birlikte olduğunu öğrenen Bahar derinden sarsılır. İşte, 6 Mayıs 2025 Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 08:27 Güncelleme: 07.05.2025 - 08:27
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        Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizinin 45. bölümünde, bir yanda Evren ve Naz giderek daha da yakınlaşırken yaşanan hiç beklemedik bir gelişme Bahar'ı altüst eder. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Bahar 45. bölüm izle ekranı üzerinden takip edebilirler. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

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        BAHAR’IN 45. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Evren’in Naz ile birlikte olduğunu öğrenen Bahar derinden sarsılır.

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        Özel hayatında darbe üstüne darbe yiyen Bahar için hastanede de sular durulmamaktadır.

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        Peran'ı ziyaret eden ünlü bir gazetecinin hayatı birden tehlikeye girince, tüm riskleri alıp müdahale etmek zorunda kalan kişi yine Bahar olur.

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        Bahar, zor koşullar altında riskli bir karar alarak ölümle yaşam arasında gidip gelen hastasını hayata bağlamaya çalışırken, bu sıra dışı operasyon, tüm dikkatleri Peran'ın üzerine çekecektir.

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        Öte yandan Cem'in dönüşü Umay ve Parla arasında eski defterleri yeniden açar.

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        Bir yanda Evren ve Naz giderek daha da yakınlaşırken yaşanan hiç beklemedik bir gelişme Bahar'ı altüst edecektir.

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        BAHAR SON BÖLÜM İZLE

        6 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 45. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

        BAHAR 45. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BAHAR TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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