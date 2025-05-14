Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bahar 46. bölüm izle full HD: Bahar yeni bölüm izle kesintisiz ve tek parça Show TV ekranında

        Bahar 46. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle

        Bahar 46. bölüm izle full HD ekranı için araştırmalar hız kazandı. Show TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 13 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu Deniz Akçay tarafından kaleme alınan dizinin son bölümünde, Umay'ın ortadan kaybolması Bahar'ı şoke ederken bütün aileyi de endişeye sürükler. İşte, Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle kesintisiz ve tek parça...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 08:01 Güncelleme: 14.05.2025 - 08:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bahar 46. bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Bahar dizisinin 46. bölümünde nihayet Evren ve Bahar arasında beklenen büyük yüzleşme gerçekleşir. İşte, Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça.

        2

        BAHAR’IN 46. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Umay'ın ortadan kaybolması Bahar'ı şoke ederken bütün aileyi de endişeye sürükler.

        3

        Umay’dan geriye yalnızca Bahar’a bırakılmış umutsuz bir mektup kalmıştır.

        4

        Korku içinde kızlarını arayan aile, gelen beklenmedik bir haberle umutlanır.

        5

        Ancak kısa sürede, bu umut yeni bir bilinmezliğe dönüşür.

        6

        Herkes Umay'ın izini bulabilmek için seferber olmuşken, Peran’a kimliği belirsiz, yüzü tanınmaz halde olan genç bir kadın getirilir.

        7

        Tüm bu yaşananlar ise Bahar'ın yeni ve kesin bir karar almasına neden olur.

        8

        Nihayet Evren ve Bahar arasında beklenen büyük yüzleşme gerçekleşir.

        9

        BAHAR SON BÖLÜM İZLE

        13 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 46. Bölümünü Show TV ekranı üzerinden full HD, kesintisiz ve tek parça olarak izleyebilirsiniz.

        BAHAR 46. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        BAHAR TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
        Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
        "Vergide büyük indirim düzenlemesi tamam gibi"
        "Vergide büyük indirim düzenlemesi tamam gibi"
        Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
        Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: Trump, Şara ile görüşecek
        Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: Trump, Şara ile görüşecek
        Oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba yakalandı
        Oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba yakalandı
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Macron: Nükleer bombalar hakkında görüşmeye açığız
        Macron: Nükleer bombalar hakkında görüşmeye açığız
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        Yasağa uydular
        Yasağa uydular
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"