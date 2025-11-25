Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bahar 60.bölüm canlı izle: Bahar yeni bölümde neler olacak?

        Bahar 60.bölüm canlı izle: Bahar yeni bölümde neler olacak?

        Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Bahar 60.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. Show TV'de yayınlanacak olan yeni bölümde Rengin, kimsenin bilmediği bir gerçekle yüz yüze gelir. Bu gerçek hem kendi hayatını hem de Parla'nın geleceğini derinden sarsacak güçtedir. Diziyi izlemek isteyenler Bahar izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Bahar 60.bölüm izle ekranı seçeneği

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 10:45 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bahar 60.bölüm izleyiciyle bu akşam Show TV ekranlarında buluşacak. Yeni bölümde Bahar, Naz’ın kaybettiği bebeğe dair gerçeği öğrendiğinde hem Naz’ın hem de Evren’in yaşadığı büyük sarsıntının tam ortasında kalır. Bu kayıp, Evren’in en derin yaralarını yeniden açarken, Bahar ona gerçeği söylemeyi seçer. İşte, Bahar 60.bölüm izle ekranı

        2

        BAHAR 60.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Bahar, Naz’ın kaybettiği bebeğe dair gerçeği öğrendiğinde hem Naz’ın hem de Evren’in yaşadığı büyük sarsıntının tam ortasında kalır. Bu kayıp, Evren’in en derin yaralarını yeniden açarken, Bahar ona gerçeği söylemeyi seçer. Fakat Evren’in verdiği karşılık, Bahar’ın beklediğinden çok farklıdır. Bahar onun için endişelenirken, Harun ona başkalarının hayatını değiştirme çabasında nerede durması gerektiğini hatırlatır. Bu hatırlatma, Uras’ın yine kontrolsüzce attığı bir adım yüzünden daha da anlam kazanır.

        Seren ve Uras arasındaki çekişme çocukları söz konusu olduğunda iyice tırmanır; Uras’ın en hassas yere dokunan hamlesi ve Maral’ın bu gerilimdeki varlığı gidişatı daha da sertleştirir. Seren ise çocukları için sınır tanımayacağını açıkça belli eder. Bahar, Evren’in yalnız kalma isteğine saygı duymaya hazırlanırken hastaneye gelen bir vaka tüm dengeleri değiştirir. Zorlu ameliyatlar ve çaresiz genç bir kadının umudu olma çabası, herkesin odağını yeniden toplar. Ancak bu yoğunluk içinde Rengin, kimsenin bilmediği bir gerçekle yüz yüze gelir; bu gerçek hem kendi hayatını hem de Parla’nın geleceğini derinden sarsacak güçtedir.

        3

        BAHAR 60. BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI

        Bahar, bu akşam 60. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi, Show TV web sitesi üzerinden anlık olarak yayınlanacak. Aşağıdaki linkten diziyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        BAHAR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı