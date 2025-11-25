Bahar 60.bölüm canlı izle: Bahar yeni bölümde neler olacak?
Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Bahar 60.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. Show TV'de yayınlanacak olan yeni bölümde Rengin, kimsenin bilmediği bir gerçekle yüz yüze gelir. Bu gerçek hem kendi hayatını hem de Parla'nın geleceğini derinden sarsacak güçtedir.
Bahar 60.bölüm izleyiciyle bu akşam Show TV ekranlarında buluşacak. Yeni bölümde Bahar, Naz’ın kaybettiği bebeğe dair gerçeği öğrendiğinde hem Naz’ın hem de Evren’in yaşadığı büyük sarsıntının tam ortasında kalır. Bu kayıp, Evren’in en derin yaralarını yeniden açarken, Bahar ona gerçeği söylemeyi seçer. İşte, Bahar 60.bölüm izle ekranı
BAHAR 60.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bahar, Naz’ın kaybettiği bebeğe dair gerçeği öğrendiğinde hem Naz’ın hem de Evren’in yaşadığı büyük sarsıntının tam ortasında kalır. Bu kayıp, Evren’in en derin yaralarını yeniden açarken, Bahar ona gerçeği söylemeyi seçer. Fakat Evren’in verdiği karşılık, Bahar’ın beklediğinden çok farklıdır. Bahar onun için endişelenirken, Harun ona başkalarının hayatını değiştirme çabasında nerede durması gerektiğini hatırlatır. Bu hatırlatma, Uras’ın yine kontrolsüzce attığı bir adım yüzünden daha da anlam kazanır.
Seren ve Uras arasındaki çekişme çocukları söz konusu olduğunda iyice tırmanır; Uras’ın en hassas yere dokunan hamlesi ve Maral’ın bu gerilimdeki varlığı gidişatı daha da sertleştirir. Seren ise çocukları için sınır tanımayacağını açıkça belli eder. Bahar, Evren’in yalnız kalma isteğine saygı duymaya hazırlanırken hastaneye gelen bir vaka tüm dengeleri değiştirir. Zorlu ameliyatlar ve çaresiz genç bir kadının umudu olma çabası, herkesin odağını yeniden toplar. Ancak bu yoğunluk içinde Rengin, kimsenin bilmediği bir gerçekle yüz yüze gelir; bu gerçek hem kendi hayatını hem de Parla’nın geleceğini derinden sarsacak güçtedir.
BAHAR 60. BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI
