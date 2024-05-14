BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Timur'la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır! Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır!

Diğer yandan Umay ve Aziz Uras düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmaya çalışır. Aziz Uras, Zeynep'le ilgili yanlış bir karar verir. Bu karar Yavuzoğlu Ailesi'ni bir arada tutar..

Timur bir yandan Selim'le uğraşırken bir yandan Aziz Uras'ı korumak zorundadır. Bahar ise önemli bir kararın eşiğindedir...