"HERKES SOKAĞA ÇIKTIĞI AN SALDIRIYA UĞRAYABİLİR"

Basın mensuplarına açıklama yapan Bahar Candan, yaşadıklarının herkesin başına gelebileceğini söyledi.

Candan, konuyla ilgili şunları söyledi:

Çok kötü günler geçirdim. Zor şeyler yaşadım. Benim için çok zordu. Saldırganla aramda hiçbir kişisel sorun, hiçbir bağ, hiçbir geçmiş yok. Saldırgan bana benim bir hayranım olarak yaklaştı. Benimle gündüz kayak yaparken fotoğraf çektirdi. Sonrasında akşam böyle bir olay yaşadım. Çok üzgünüm. Her şey yargıda şu an. Bana destek veren halkımıza çok teşekkür ediyorum. İlk kez televizyonda bu kadar darbedilmiş, yorgun görüntüm olacak. Sosyal medyada okuduğumuz olumsuz yorumların, eleştirilerin, kıskançlıkla atıldığını düşündüğümüz o yorumların sahiplerinin günlük hayatta karşımıza çıkıp, her kadına, kendinden daha güçsüz olduğu için bunu yapabileceğini gördüm ben. Hiç düşünmemiştim. Beni sevmeyen birinin bir gün yanıma gelip, bana vurabileceğini hiç hayal etmemiştim. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Senin annenin, benim annemin, benim başıma, her an, herkesin... Herkes şu anda sokağa çıktığı an, bir saldırganın saldırısına uğrayabilir. Sırf kadın olduğu için, ondan güçsüz olduğu için...