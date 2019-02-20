Bahar Candan'dan Seda Akgül'e yanıt!

Giriş: 20.02.2019 - 08:58 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına konuk olan sunucu Seda Akgül'e daha önce programa katılan ve kendisi hakkında yorumlarda bulunan Bahar Candan hakında açıklamalarda bulunmuştu. Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akgül'e yanıt verdi. Candan, "'Sıksam seni doğururdum' demişsiniz. Sıksanız ve doğursanız bile bana benzemezdi diye düşünüyorum. Benim gibi uzun ve bebek yüzlü bir çocuk doğuramazdınız, size benzerdi" dedi

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    Sunucu Seda Akgül, Bahar Candan'ın kendisi hakkında, "Seda Akgül güzel bir kadın değil, ben beğenmiyorum" yorumuna 2. Sayfa programında şu yanıtı verdi:

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    "SIKSAM BELKİ DOĞURURDUM O YAŞTA KIZI"

    O kızla aynı fikirde olsam burada masanın altına girerdim. Sıksam belki doğururdum belki o yaşta kızı. Hiç de fena kadın değilim. O beni beğense ben kendimden şüphe ederdim. 'Nasıl kadınlar beni beğeniyor?' diye üzülürdüm. Böyleleri lütfen beni beğenmesin.

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    "BENİM GİBİ OLAMAZDI"

    Seda Akgül'ün bu sözlerine Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile yanıt verdi. Seda Akgül'ü etiketleyerek yaptığı açıklamalarda Candan, şu ifadeleri kullandı:

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    Merhaba, bugün Seda Akgül'ün benim için söylediği şeyleri gördüm. Benim hukuk okuyan birisi olarak sanat dünyasında olmam sizin için bir ayrıcalık. Bunun dışında; evet, Burcu Esmersoy sizden daha güzel. Güzelliği tescillenmiş birisi... 'Sıksam seni doğururdum' demişsiniz. Sıksanız ve doğursanız bile bana benzemezdi diye düşünüyorum. Benim gibi uzun ve bebek yüzlü bir çocuk doğuramazdınız, size benzerdi.

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