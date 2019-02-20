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Merhaba, bugün Seda Akgül'ün benim için söylediği şeyleri gördüm. Benim hukuk okuyan birisi olarak sanat dünyasında olmam sizin için bir ayrıcalık. Bunun dışında; evet, Burcu Esmersoy sizden daha güzel. Güzelliği tescillenmiş birisi... 'Sıksam seni doğururdum' demişsiniz. Sıksanız ve doğursanız bile bana benzemezdi diye düşünüyorum. Benim gibi uzun ve bebek yüzlü bir çocuk doğuramazdınız, size benzerdi.