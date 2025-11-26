'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', 60'ıncı bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bahar, en zorlu sınavında sevdiği adama güç olurken, hastanede yaşananlar herkesin hayatını kökten değiştirdi

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 60'ıncı bölümü, AB’de; 3.75 izlenme oranı 10.45 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda; 3.62 izlenme oranı 9.29 izlenme payı, Total’de ise 3.41 izlenme oranı 9.28 izlenme payı elde etti.

Dün akşam ekrana gelen 60. bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 6 saat 10 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Naz’ın feryatları hastanenin koridorlarından dolup taşarken Evren, Naz’dan duyduğu her kelimenin altında sarsıldı. Evren kaybettiği bebeğinin acısıyla sarsılırken, Bahar ve Harun, Çağlar’dan bebek hakkındaki gerçekleri öğrendi. Duydukları karşısında şok olan Harun, Bahar’a, Evren’in gerçekleri bilmesi gerektiğini söyledi. Bahar ne kadar Evren’e gerçekleri söyleyip onu acılarının içinden almak istese de, bazı acıların gerçeğin bile önüne geçtiğini fark etti.

REKLAM

Yeni bölümde hastanede hüzün kalpleri sararken Evren, Naz’ı hastaneden çıkarıp çocuklarının mezarına gitti. Evren, Naz’ı hastaneden çıkarırken Bahar Evren’e bebekleri hakkında gerçeği söylemek için son anda yetişti. Gerçekleri duyduğunda Evren, sadece bu gerçeği söylediği için Bahar’a teşekkür edip fırtınadan önceki sessizliğiyle uzaklaştı. Mezarlıkta oyunları yüzünden ellerinden kayıp giden oğluna ne olduğunu bir kez daha gören Naz, artık dayanamayıp her şeyi Evren’e anlatsa da Evren, gerçeği çoktan öğrenmişti.

“Naz’ın bebeği senden değilmiş”;

Bu sırada hastanede zorlu bir vakada Bahar’ın Evren’in yardımına ihtiyacı oldu. Evren’e ne yaptıysa ulaşamayan Bahar’ın yardımına Harun ve Rengin koştu. Rengin güçlenen baş dönmesi ve ağrıları yüzünden vakayla ilgilenemeyip geri çekilirken; Evren, Bahar’ın bıraktığı mesaj sayesinde hastaneye geldi. Evren, içinde kopan fırtınalardan eser göstermeden ameliyata hazırlansa da ameliyathane kapısına bir adım kala korkuları zihnine adeta hükmetti. Evren’in korkularının sancıları içinde kıvrandığını gören Bahar, sevdiği adama güç olmak için elinden geleni yaptı. Evren, gücünü Bahar’dan alarak ameliyata girdi. Tüm doktorların beraber çalıştığı bu vakada herkes acılarını, korkularını ve kırgınlıklarını kapının önünde bırakıp hep birlikte mucizeler doğurdu. Doktorlar ameliyat üzerinde çalışmaya devam ederken Harun, Rengin’in şüpheli baş ağrılarından dolayı onu MR’a götürdü. Sonuçlarda Rengin’in beyninde tümör gören Harun gözyaşlarına engel olamazken, tüm endişelerini derinlere gömerek Rengin’e sonuçları söyledi.