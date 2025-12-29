Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' final yaptı - Magazin haberleri

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' final yaptı

        SHOW TV'nin üç sezondur büyük ilgi gören dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', final bölümüyle ekranlara veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 12:59 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Final yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, üç sezondur ekrana damgasını vuran dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen final bölümüyle izleyenlerine veda etti. Bahar’ın kendi hayallerine kanat açtığı, aşkın ve cesaretin kazandığı duygu dolu final bölümü, ekran yolculuğunu hafızalardan silinmeyecek bir final bölümüyle tamamladı.

        ‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın final bölümü, ABC1 20+ grubunda; 4,55 izlenme oranı, 11,63 izlenme payı, AB’de; 4,35 izlenme oranı, 12,94 izlenme payı Total’de ise 3,90 izlenme oranı, 10,25 izlenme payı elde etti.

        Dün akşam ekrana gelen final bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 5 saat boyunca TT listesinde kaldı.

        REKLAM

        'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?’IN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        “BU ÇOK GÜZEL BİR İŞARET!”

        Hastanede hayatla ölüm arasında gidip gelen bir dosya, Bahar’ın karşısına yeniden Evren’i çıkardı. Evren’in aslında gitmediğini öğrenen Bahar’ın içinde bir umut doğsa da, bunu ilk etapta yok saymaya çalıştı. Ancak Çağla, Bahar’a hayallerini gerçekleştirmeye karar verdiği gün karşısına Evren’e dair bir iz çıkmasının bir tesadüf olmadığını hatırlattı. Bahar, hem en yakın arkadaşından hem de kendi kalbinden aldığı güçle, bu kez aşkının peşinden korkusuzca gitmeye karar verdi. Final bölümünde Bahar, Evren’i kalmaya ikna edememiş olmanın sarsıntısını yaşasa da kalbinin kırgınlıklarına yenilmesine izin vermedi.

        Artık kendisi için kenarda unuttuğu hayallerini gerçekleştirmeye karar veren Bahar, hayalindeki kliniği açabilmek için kredi çekmeye karar verdiğini açıkladığında ailesinden bu cesur adımına karşı güçlü bir destek geldi. Ancak hayallerine yürüdüğü yolda kalbinin sesini kısamayan Bahar, "Kendi olma yolunda aşık bir Bahar da olabilir mi?" sorusuyla boğuşurken, Evren’in hâlâ İstanbul’da olduğunu öğrendi. Evren’in gitmemiş olması Bahar’ın kalbinde bir umut ışığı yakarken; yaklaşmakta olduğunu anladığı büyük yüzleşme Bahar’ı içten içe tedirgin etti.

        REKLAM

        Bahar, hayallerinin peşinde;

        Bu sırada hastanede yeni duyguların heyecanı yaşanırken, Harun ve Çağla beraber eve çıkma fikrini değerlendirmeye başladılar. Aşktan kalbi kıpır kıpır olan Çağla bu düşünceye heyecanlansa da, Bahar’ı bırakacağı için tereddüde kapıldı; ancak Bahar, arkadaşının bu yeni yolculuğuna en içten desteğini verdi. Bazılarının yolunda çiçekler açarken, kendi inşa ettiği hapishanede sıkışıp kalan Uras ise Maral’la yüzleşmesinde kapıda bekleyen sonu görse de, kilidi kıracak cesareti başta kendinde bulamadı. Kendini, dönüştüğü adam için Seren’den özür dilerken bulan Uras, cesareti topladı ve Maral’la boşanmaya karar verdi. Bölümün finalinde Bahar, Evren’i bulmak için Büyükada’ya gitmeye karar verdi. Bahar, kendi olma yolunda Evren’in de hayatının bir parçası olmasını isterken bindiği vapurda, Evren’le aynı vapurda seyahat ettiğinden habersizdi.

        Kaderin bir cilvesi midir bilinmez; Bahar ve Evren bir vapurda tanışıp yine bir vapurda kavuşabilecekken; vapurda bir yolcunun fenalaşmasıyla Bahar’ın Evren’e olan yolculuğu başlamadan sonra erdi. Ancak Bahar’ı vapurda gören Evren, ona olan sevgisinin büyüklüğünü anladı ve bir gün ansızın Bahar’ın yeni kliniğinin kapısını çaldı. Bahar ve Evren yollarına beraber devam etmeye karar verdi.

        REKLAM

        Evren, Bahar’ı gizlice izledi;

        Evren, Bahar’ı öptü;

        Hikayeleri sonsuza dek mutlu sürdü mü bilinmez ama Bahar’ın her şeye rağmen çiçek açma mücadelesi izleyicilerin kalbinde umut dolu bir hatıra olarak yaşamaya devam edecek. Çünkü Bahar'ın hikayesi ekranlarda bitse de, kendi mucizesini yaratan her kadının yüreğinde her sabah yeniden başlayacak.

        Bahar’da mutlu son;

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer aldı.

        İzleyenlerinin kalbinde taht kuran ve her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' final bölümüyle ekranlara veda etti.

        #resim#1326865#

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hafif ticari araç Zap Suyu'na yuvarlandı

        Hafif ticari araç Zap Suyu'na yuvarlandı

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları