'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' final yaptı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, üç sezondur ekrana damgasını vuran dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen final bölümüyle izleyenlerine veda etti. Bahar’ın kendi hayallerine kanat açtığı, aşkın ve cesaretin kazandığı duygu dolu final bölümü, ekran yolculuğunu hafızalardan silinmeyecek bir final bölümüyle tamamladı.

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın final bölümü, ABC1 20+ grubunda; 4,55 izlenme oranı, 11,63 izlenme payı, AB’de; 4,35 izlenme oranı, 12,94 izlenme payı Total’de ise 3,90 izlenme oranı, 10,25 izlenme payı elde etti.

Dün akşam ekrana gelen final bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 5 saat boyunca TT listesinde kaldı.

'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?’IN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

“BU ÇOK GÜZEL BİR İŞARET!”

Hastanede hayatla ölüm arasında gidip gelen bir dosya, Bahar’ın karşısına yeniden Evren’i çıkardı. Evren’in aslında gitmediğini öğrenen Bahar’ın içinde bir umut doğsa da, bunu ilk etapta yok saymaya çalıştı. Ancak Çağla, Bahar’a hayallerini gerçekleştirmeye karar verdiği gün karşısına Evren’e dair bir iz çıkmasının bir tesadüf olmadığını hatırlattı. Bahar, hem en yakın arkadaşından hem de kendi kalbinden aldığı güçle, bu kez aşkının peşinden korkusuzca gitmeye karar verdi. Final bölümünde Bahar, Evren’i kalmaya ikna edememiş olmanın sarsıntısını yaşasa da kalbinin kırgınlıklarına yenilmesine izin vermedi.

"BU ÇOK GÜZEL BİR İŞARET!"

Hastanede hayatla ölüm arasında gidip gelen bir dosya, Bahar'ın karşısına yeniden Evren'i çıkardı. Evren'in aslında gitmediğini öğrenen Bahar'ın içinde bir umut doğsa da, bunu ilk etapta yok saymaya çalıştı. Ancak Çağla, Bahar'a hayallerini gerçekleştirmeye karar verdiği gün karşısına Evren'e dair bir iz çıkmasının bir tesadüf olmadığını hatırlattı. Bahar, hem en yakın arkadaşından hem de kendi kalbinden aldığı güçle, bu kez aşkının peşinden korkusuzca gitmeye karar verdi. Final bölümünde Bahar, Evren'i kalmaya ikna edememiş olmanın sarsıntısını yaşasa da kalbinin kırgınlıklarına yenilmesine izin vermedi.

Artık kendisi için kenarda unuttuğu hayallerini gerçekleştirmeye karar veren Bahar, hayalindeki kliniği açabilmek için kredi çekmeye karar verdiğini açıkladığında ailesinden bu cesur adımına karşı güçlü bir destek geldi. Ancak hayallerine yürüdüğü yolda kalbinin sesini kısamayan Bahar, "Kendi olma yolunda aşık bir Bahar da olabilir mi?" sorusuyla boğuşurken, Evren'in hâlâ İstanbul'da olduğunu öğrendi. Evren'in gitmemiş olması Bahar'ın kalbinde bir umut ışığı yakarken; yaklaşmakta olduğunu anladığı büyük yüzleşme Bahar'ı içten içe tedirgin etti.

Bahar, hayallerinin peşinde;

Bu sırada hastanede yeni duyguların heyecanı yaşanırken, Harun ve Çağla beraber eve çıkma fikrini değerlendirmeye başladılar. Aşktan kalbi kıpır kıpır olan Çağla bu düşünceye heyecanlansa da, Bahar'ı bırakacağı için tereddüde kapıldı; ancak Bahar, arkadaşının bu yeni yolculuğuna en içten desteğini verdi. Bazılarının yolunda çiçekler açarken, kendi inşa ettiği hapishanede sıkışıp kalan Uras ise Maral'la yüzleşmesinde kapıda bekleyen sonu görse de, kilidi kıracak cesareti başta kendinde bulamadı. Kendini, dönüştüğü adam için Seren'den özür dilerken bulan Uras, cesareti topladı ve Maral'la boşanmaya karar verdi. Bölümün finalinde Bahar, Evren'i bulmak için Büyükada'ya gitmeye karar verdi. Bahar, kendi olma yolunda Evren'in de hayatının bir parçası olmasını isterken bindiği vapurda, Evren'le aynı vapurda seyahat ettiğinden habersizdi.

Kaderin bir cilvesi midir bilinmez; Bahar ve Evren bir vapurda tanışıp yine bir vapurda kavuşabilecekken; vapurda bir yolcunun fenalaşmasıyla Bahar'ın Evren'e olan yolculuğu başlamadan sonra erdi. Ancak Bahar'ı vapurda gören Evren, ona olan sevgisinin büyüklüğünü anladı ve bir gün ansızın Bahar'ın yeni kliniğinin kapısını çaldı. Bahar ve Evren yollarına beraber devam etmeye karar verdi.

Evren, Bahar'ı gizlice izledi;

Evren, Bahar'ı öptü;

Hikayeleri sonsuza dek mutlu sürdü mü bilinmez ama Bahar'ın her şeye rağmen çiçek açma mücadelesi izleyicilerin kalbinde umut dolu bir hatıra olarak yaşamaya devam edecek. Çünkü Bahar'ın hikayesi ekranlarda bitse de, kendi mucizesini yaratan her kadının yüreğinde her sabah yeniden başlayacak.

Bahar'da mutlu son;

Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer aldı.