'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümden ikinci tanıtım

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı. Aşk ve hayat arasında sıkışan Bahar’ın yaşayacakları, yeni bölüm öncesinde heyecanı arttırdı.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın’ın 50'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

Tanıtımda; Bahar, Evren’e duyduğu öfke nedeniyle onu dinlemeyi reddediyorken içindeki hayal kırıklığını, kararlı duruşuyla bastırmaya çalışıyor. Naz’ın beklenmedik hamlesi ortamı gererken, Evren ise Bahar’a ulaşamamanın çaresizliğiyle sarsılıyor. Bu sırada Uras ve Seren boşanma kararı alıyor. Oğlunun bu tercihi Bahar’ı derinden yaralarken, Maral’la yakınlaşması da endişelerini artırıyor. Bahar, oğlunun yürüdüğü yolda dürüstlükten uzaklaştığını hissediyor ve bu kaygı onu daha da sarsıyor. Tanıtımın en çarpıcı anında ise Bahar ile yeni başhekim Harun’un yüzleşmesi ekrana geliyor. Bahar, Harun’a derdini sorarken, Harun’un hiç beklenmedik bir anda onu öpmesi Bahar’ı adeta şoke ediyor.