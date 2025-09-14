Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümden ikinci tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı. Aşk ve hayat arasında sıkışan Bahar'ın yaşayacakları, yeni bölüm öncesinde heyecanı arttırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 23:24 Güncelleme: 14.09.2025 - 23:24
        Yeni bölümden ikinci tanıtım
        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı. Aşk ve hayat arasında sıkışan Bahar’ın yaşayacakları, yeni bölüm öncesinde heyecanı arttırdı.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın’ın 50'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        Tanıtımda; Bahar, Evren’e duyduğu öfke nedeniyle onu dinlemeyi reddediyorken içindeki hayal kırıklığını, kararlı duruşuyla bastırmaya çalışıyor. Naz’ın beklenmedik hamlesi ortamı gererken, Evren ise Bahar’a ulaşamamanın çaresizliğiyle sarsılıyor. Bu sırada Uras ve Seren boşanma kararı alıyor. Oğlunun bu tercihi Bahar’ı derinden yaralarken, Maral’la yakınlaşması da endişelerini artırıyor. Bahar, oğlunun yürüdüğü yolda dürüstlükten uzaklaştığını hissediyor ve bu kaygı onu daha da sarsıyor. Tanıtımın en çarpıcı anında ise Bahar ile yeni başhekim Harun’un yüzleşmesi ekrana geliyor. Bahar, Harun’a derdini sorarken, Harun’un hiç beklenmedik bir anda onu öpmesi Bahar’ı adeta şoke ediyor.

        Mehmet Can Bindal’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
        #show tv
