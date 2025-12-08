'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' izleyecileri ekrana kilitledi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bahar, en zorlu sınavında sevdiği adama güç olurken, hastanede yaşananlar herkesin hayatını kökten değiştirdi.

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 61'inci bölümü Total’de 3,18 izlenme oranı, 8,66 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 3,16 izlenme oranı, 8,34 izlenme payı, AB’de ise 3,8 izlenme oranı, 9,14 izlenme payı elde etti. Dün akşam ekrana gelen 61. bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 5 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

REKLAM

'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?’IN 61'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

"BEN SENSİZ YAŞAYAMAM ANNE"

Parla, Rengin’in ölümcül hastalığını hiç beklemediği bir anda öğrenmenin yarattığı öfke ve annesini kaybetme korkusuyla Rengin’in endişe dolu kalbini tuzla buz etti. Her şeye rağmen ameliyata kızıyla arası bozuk girmek istemeyen Rengin, kızının peşinden gitti.

Kızını korumak isterken onu vedasız bırakmanın adil olmadığını fark eden Rengin, Parla’dan defalarca kez özür dileyerek onu kollarına sardı. Annesini kaybetmesinin dehşetiyle gözyaşlarına boğulan Parla, Rengin’e onsuz yaşayamayacağını söylerken, ameliyatından başarıyla çıkmasını istedi. Bir anne ve çocuğunun birbirine olan koşulsuz sevgisini gözler önüne seren bu sahne, izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Yeni bölümde; herkes akıntıya karşı yüzmeye çalışırken, en ağır yük Bahar’ın omuzlarındaydı. Beşizleri annelerine kavuşturmak isteyen Bahar, bir yandan Evren’in yaşadığı travmadan sonra nasıl olduğunu merak ederken, bir yandan da Rengin’in ölümcül hastalığını öğrendi. Duydukları karşısında kalbini derin bir korku saran Bahar, tüm bu karmaşanın içinde Rengin’i öncelikleri arasına koydu. Bu sırada annesinin durumunu Aziz Uras ve Maral’ın konuşmasından öğrenen Parla, durumu Bahar kadar sakin karşılayamadı. Kızına veda ediyor olmaktan korkan Rengin’e Bahar bir kez daha yaslanacak bir omuz oldu. REKLAM “Birlikte savaşacağız!”;

Ameliyat için hazırlanılırken Rengin’in başucunda duran Bahar, güçlü durmaya çalışırken Maral’ın parmağında gördüğü yüzük onu adeta şok etti. Seren ve Aziz Uras arasındaki çetrefilli oyunda, Uras çoktan kimsenin tahmin edemeyeceği bir karar almıştı. Maral’ın yüzüğünü gören Bahar, Rengin için sakin kalmaya çalışırken Rengin, Bahar’ın desteği ve Harun’un verdiği güven sayesinde ameliyata girdi ve kızı için hayata tutunmaya çalıştı. Rengin ameliyattayken Parla aniden hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Tanımadığı insanlara yardım etmek isterken ellerine bomba bırakılan Parla, başına ne geldiğini anlayamadı. Daha sonra hastanın içinde bomba olduğunu öğrendiğinde Parla panik olup kaçtı. Bahar, sevdiklerinin canının tehlikede olmasının endişesiyle hareket ederek kendini Parla’nın yerinde buldu. REKLAM Aziz Uras’ı şaşırtan teklif; Bölümün finalinde, hastanenin bir ameliyathanesinde Evren ve Bahar bombayla mücadele ederken Harun, Rengin için tüm gücüyle savaştı. Bahar ve Evren her zaman olduğu gibi ölüme karşı da beraber savaşırken, bombayı başarılı bir şekilde hastadan çıkarıp imha etmeleri için teslim ettiler. Ancak felaketler peş peşe geldi: Harun’un ameliyathanesinde Rengin’in kalbi dururken, Evren ve Bahar’ın ameliyathanesinde bomba infilak etti. Hastanenin geçirdiği bu talihsiz günden kimlerin sağ çıkacağı seyirci tarafından büyük merak konusu oldu.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; 'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?’IN HEYECANLA BEKLENEN 62'NCİ BÖLÜMÜNDEN İLK TANITIM YAYINLANDI Yayınlanan tanıtımda Bahar, Uras ve Maral’ın evlilik fikrinin gerçeğe döndüğünü görünce büyük bir şok yaşıyor ve Uras’la konuşmaya karar veriyor. Bahar, Uras’tan yüzüğü geri almasını ve bu işin olmayacağını söylese de, Uras’ın Bahar’ı dinlemeye niyeti olmuyor. Uras’ın Bahar’a karşı çıktığı gibi Maral da Harun’a karşı çıkmaya çalışıyor. Ancak sevdiği kadının kırgınlığını gören Harun’un öfkesi, daha önce ondan hiç görülmeyen türden oluyor. Bahar’ın yüreğine ateş gibi düşen bu haberin ardından Bahar, herkesle birlikte ameliyathanenin önünde Rengin’in uyanmasını bekliyor. Harun, Rengin’in nasıl olduğuna bakmaya gittiğinde ise hiç hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaşıyor. Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.