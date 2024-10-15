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        Haberler Televizyon 'Bahar'dan yeni ön izleme yayınladı

        'Bahar'dan yeni ön izleme yayınladı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'dan yeni ön izleme yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:04
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        Yeni ön izleme yayınladı
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        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'dan yeni ön izleme yayınlandı.

        MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda; Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da Efsun karakteriyle dâhil oldu.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #Bahar
        #demet evgar
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