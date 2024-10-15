'Bahar'dan yeni ön izleme yayınladı

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'dan yeni ön izleme yayınlandı.

MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda; Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da Efsun karakteriyle dâhil oldu.