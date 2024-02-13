Bahar dizisi konusu ve oyuncuları: 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisi uyarlama mı?
Bahar dizisi oyuncuları ve konusu televizyon izleyicilerinin gündemindekini yerini aldı. SHOW TV ekranlarında yayınlanacak 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisi, Bahar'ın ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin başka bir yüzüyle karşılaşmasını konu alıyor. Dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak. İşte, Bahar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...
Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı Bahar dizisinin senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Fragmanlarıyla büyük merak uyandıran dizi, her bölüm seyircinin gizem duygusunu besleyerek ilerleyecek. 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisi her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak. İşte, Bahar dizisi oyuncuları ve konusu...
BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI
MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.
BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN? DİZİSİ KONUSU
Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır.
Bahar’ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur’un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.