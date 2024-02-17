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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın ikinci bölümünden yeni tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın ikinci bölümünden yeni tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin, MF Yapım imzalı yeni dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın 2. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayımlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 00:37 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:37
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        'Bahar'ın ikinci bölümünden yeni tanıtım
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        Geçtiğimiz Salı günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan ve övgü dolu yorumlar alan diziden yayımlanan yeni tanıtım, Bahar’ın dönüşümüne dair önemli ipuçları verdi.

        İlk bölümüyle izleyicileri hem ağlatan hem de zaman zaman gülümseten diziden yayımlanan yeni tanıtımda, Bahar’ın güçlü ve kararlı yeniden doğuşu, seyirciler için de umut oldu. Geçirdiği zorlu ameliyattan sonra Bahar’ın “Normal hayatıma değil de hayata dönmeyi tercih ediyorum!” sözleri, dizinin hikayesine dair seyircilerin merak duygusunu arttırdı.

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        Neslihan Yeşilyurtun yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” adlı dizi her salı saat 20.00’de Show TVde!

        İşte Bahar’ın 2'nci bölüm2'nci tanıtımı;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TVde...

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