Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi ile tatilde aşka geldi
'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ında 'Timur Yavuzoğlu'nu canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi Almila Ahri ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Denizde romantik anlar yaşayan çift, sık sık birbirlerine sarıldı
Giriş: 18.07.2024 - 11:54 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:24
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' da 'Timur Yavuzoğlu' karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi Almila Ahri ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti.
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Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisiyle konakladıkları otelin plajında görüntülendi.
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Plajda güneşin keyfini çıkaran çift, serinlemek için denize girdi.