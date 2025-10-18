'Bahar'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayımlandı

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında Bahar, yaşadıkları karşısında büyük bir yıkım yaşarken artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının ilk sinyalleri de veriliyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın'ın 55. Bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda Bahar, Aziz Uras'ın Seren'e yaptıklarını öğrenince öfkesine hakim olamıyor. Onu sert bir şekilde uyarırken, Aziz Uras geri adım atmıyor. Şikayetini geri çekmeyen Aziz Uras, olayların sandığından çok daha büyüdüğünü fark ettiğinde ise kısa bir an duraksarken, artık her şeyin kontrolünden çıktığını anlıyor. İzleyicilerin aklında ise tek bir soru geliyor, "Seren gerçekten hapse mi girecek?" Bu sırada başka bir cephede, Çağla büyük bir şok yaşıyor. Maral’ın Harun’un kardeşi olduğunu öğrenince adeta neye uğradığını şaşırıyor. Bu beklenmedik gerçek, tüm dengeleri altüst ederken Çağla’nın bu sırrı öğrendikten sonra ne yapacağı merak konusu oluyor.