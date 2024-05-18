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        Demet Evgar, yeni yaşını kutladı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yıldızı Demet Evgar, 44'üncü yaşını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:07
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        Yeni yaşını kutladı
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        SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, yeni yaşını kutladı.

        44'üncü yaşına giren Demet Evgar'a aşçı Refika Birgül pasta yaptı. Aynı gün doğumlu olan ikili, doğum günlerini birlikte kutladı.

        Demet Evgar; "Canım Refika ve şahane ekibi. Siz ne güzel insanlarsınız. Boğa kardeşliği yaptık. İyi ki doğdun Refika" dedi.

        Refika Birgül, ünlü oyuncu ile yer aldığı fotoğrafına; "Evet, bu da benim kendime doğum günü hediyem! Huyunu, yolunu, duruşunu çok sevdiğim uzaktan takip ettiğim Demet Evgar'ın da doğum günü. Hatta muhtemelen annelerimiz aynı saatlerde sancı çekiyorlardı, 1980'de. Bambaşka işler yapıp, hayatlar yaşıyor olsak da içten içe bazı taraflarımızı aşırı benzetiyordum. Verdiği mücadelede dimdik durabilmesi, netliği bazen zorlandığımda da bana örnek oluyordu. Kendime hediye olarak da bu kadar sevdiğim birine bir yemek yapmak, ona duyduğumuz takdiri uzaktan ve içimizden söylemenin yanında, sürpriz bir doğum günü kutlaması yapmak istedik ekipçe. Bir sürü aksilikle eriyen yamuk bir pasta yapmış olduk. Ama kendisi de 'Bahar' set ekibi de dünya tatlısı olduklarından her şey tatlı oldu. 'Demet nasıl biri, göründüğü gibi mi?' derseniz de— göründüğünden de çok güzel ve iyi ve şeker diyebilirim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" notunu düştü.

        Levent Babataş da eşi ile bu fotoğrafını; "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla paylaştı.

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        #demet evgar
        #refika birgül
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