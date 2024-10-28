'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 22'nci bölümden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 22'nci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımda, Aziz Uras ve Seren’in evliliğine müsaade eden Efsun’un “Her şey benim istediğim gibi olacak” sözlerinden sonra isteme töreni esnasında yaşanacaklar büyük merak konusu oldu.

Bir yandan oğulları için bir arada olmak zorunda kalan Bahar ve Timur’un, diğer yandan kızlarının velayeti için çetin bir savaşa gireceklerinin de ilk ipuçları verildi.

REKLAM Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.