SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 27'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı.

Tanıtımda, Bahar kendi hayatına odaklanmaya başladığından beri ailesinin daha fazla dağıldığını düşünürken Evren yine Bahar’a destek olmaya çalışıyor.

Asistan doktorların, Aziz Uras ve Seren'e yaptıkları sürpriz dikkat çekiyor. Rengin, Timur'un Efsun ile arasında bir şey olduğundan şüphe ederken Bahar'dan fikir alıyor. REKLAM

Tanıtımın finalinde Timur, Bahar'a, "O adam senin hayatında olduğu sürece kızımı alamayacaksın" derken Rengin'in de mahkeme salonuna geliyor olması yeni bölümde neler olacağına dair heyecanı yükseltiyor.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor. REKLAM

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00'de SHOW TV'de!