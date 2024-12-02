Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 27'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 27'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 27'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 23:52 Güncelleme: 02.12.2024 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci tanıtım yayınlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 27'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı.

        Tanıtımda, Bahar kendi hayatına odaklanmaya başladığından beri ailesinin daha fazla dağıldığını düşünürken Evren yine Bahar’a destek olmaya çalışıyor.

        Asistan doktorların, Aziz Uras ve Seren'e yaptıkları sürpriz dikkat çekiyor. Rengin, Timur'un Efsun ile arasında bir şey olduğundan şüphe ederken Bahar'dan fikir alıyor.

        REKLAM

        Tanıtımın finalinde Timur, Bahar'a, "O adam senin hayatında olduğu sürece kızımı alamayacaksın" derken Rengin'in de mahkeme salonuna geliyor olması yeni bölümde neler olacağına dair heyecanı yükseltiyor.

        Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        REKLAM

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın' 27. Bölüm 2. Tanıtım;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Hayalet şehir Halep
        Hayalet şehir Halep
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!