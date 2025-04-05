'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 41'inci bölümden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 41'inci bölümden bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

İşte Bahar: 'Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 41. Bölüm 2. Tanıtımı; Tanıtımda, Gülçiçek’in öğütleriyle de hayatının ikinci yarısında suya atlamaya karar veren Bahar, Evren’le evlilik hazırlıklarına başladı. REKLAM

İsteme töreninde Evren’in acı kahveyi içmesi, yeni bölümün kahkaha dolu anlara sahne olacağının sinyallerini verirken; Efsun’un herkesin içinde Bahar’ın hamile olduğunu söylemesi şok etkisi yarattı.

Nikâh günü Timur’un Bahar’ ile karşı karşıya gelmesi dikkat çekerken, nikah masasında neler yaşanacağı ise büyük merak konusu oldu.

REKLAM Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.