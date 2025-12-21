Habertürk
        Bahar, kritik bir kararın eşiğine geliyor

        Bahar, kritik bir kararın eşiğine geliyor

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor

        Giriş: 21.12.2025 - 10:19 Güncelleme: 21.12.2025 - 10:19
        Bahar, kritik bir kararın eşiğine geliyor
        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', heyecan yüklü yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak.

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını; MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        ‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 63'üncü bölümünde; Aziz Uras’ın Maral’la evlenip onu eve getirmesi, Bahar başta olmak üzere tüm ailede adeta bir deprem etkisi yaratır. Bahar ve Seren bu evliliği boşa çıkarmak için kimsenin aklına gelmeyecek cesur ve tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamle yalnızca Uras’ı değil, evdeki herkesin hayatını etkileyecek, tüm dengeleri alt üst edecektir. Seren, Uras’a aradığı gücü ve hâkimiyeti tattırmamaya kararlıdır; çocuklarını Maral’ın üvey anneliğinden korumak için sınırlarını zorlar. Bu süreçte Maral ve Uras arasındaki ilişki de dönüşüm geçirmeye başlar. Bahar ise bir yandan evde yaşanan kaosla mücadele ederken, Harun ve Çağla arasındaki yakınlaşmayı anlamaya, kendi hislerini tartmaya çalışıyordur. Tam her şey içinden çıkılmaz bir hâl almışken, Evren’le yaşadığı yüzleşme Bahar’ı hayatının en kritik kararlarından birinin eşiğine sürükler. Kendi hayatında hâlâ istediği gibi var olamadığını kabullenmek zorunda kalan Bahar için artık kaçacak yer kalmamıştır. Peki Bahar, bu kez gerçekten kendini seçebilecek midir?

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle 21 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
