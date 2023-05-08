"HİÇBİR ZAMAN HASTALIĞIMI GİZLEMEDİM"

Kanserle mücadele ettiğini söyleyen Bahar Öztan "Daha tedavim bitmedi. Şu anda tedavim devam ettiği için bone takıyorum. Perukla gezmekte istemediğim için bone takarak çıktım. Hiçbir zaman hastalığımı gizlemedim. 8 yıldır mücadele ediyorum. Aralıklarla çok az iyi oluyorum ve daha sonra tekrardan başlıyor. Bu sefer tamamen 'Bay bay' diyeceğiz kansere. Bunu da yeneceğim bu da geçecek. Bir oğlum var onun için yenmem lazım. İlk tedavim İstanbul’da başlamıştı. İlk tedaviyi Gökhan hocamdan almıştım. Şimdi Bodrum’da yaşadığım için burada tedavi görüyorum. Bu hafta tekrar tahlillere bakılacak. Çıkacak tahlil sonuçlarına bağlı İstanbul’a tekrar gidebilirim. Belki de bir ameliyat olabilir. Şu anda nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyorum. Şu anda kemoterapinin yarısındayım. 6 kemoterapim daha var" ifadelerini kullandı.