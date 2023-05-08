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Bahar Öztan, 'Doktor Civanım'daki motosiklete 41 yıl sonra tekrar bindi

'Doktor Civanım' filminin başrol oyuncularından Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, Kemal Sunal ile bindiği sepetli motosiklete 41 yıl aradan sonra tekrar görünce duygusal anlar yaşadı

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  • Bahar Öztan, Kemal Sunal ile oynadığı 'Doktor Civanım'daki motosiklete 41 yıl sonra tekrar bindi

    Kemal Sunal'ın baş rol oynadığı 'Doktor Civanım' filminde kullandığı 1971 model sepetli motosiklet, Bodrum'da yaşayan oyuncu Bahar Öztan ile buluştu. 1982'de başrollerini Kemal Sunal ve Bahar Öztan'ın paylaştığı 'Doktor Civanım' filminde kullanılan sepetli motosikleti Bodrum'a getiren Ali Dingil, Bodrum Belediye Meydanı'nda Öztan'a sürpriz yaptı.
  • Bahar Öztan, Kemal Sunal ile oynadığı 'Doktor Civanım'daki motosiklete 41 yıl sonra tekrar bindi

    Orijinal haliyle duran motosikleti gören Bahar Öztan duygusal anlar yaşadı. Motosiklete binmesinin ardından o günlere geri döndüğünü söyleyen Öztan’ın sağlık durumunun da iyi olduğu görüldü. Engin Ardan tarafından organize edilen buluşmaya vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Özellikle motosikletin önünde Bahar Öztan’ı görenler bol bol fotoğraf çektirdi.
  • Bahar Öztan, Kemal Sunal ile oynadığı 'Doktor Civanım'daki motosiklete 41 yıl sonra tekrar bindi

    KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

    Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, daha önce 3 kez kanseri yenerek hayata tutunmuştu. Kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başlayan Öztan, kemoterapiye başlamıştı. Kanserle mücadele eden Öztan’ın durumunun iyi olduğu gözlendi. Bodrum'da tedavisi süren Bahar Öztan'a 41 yıl sonra buluştuğu motosiklet ise moral oldu.
  • Bahar Öztan, Kemal Sunal ile oynadığı 'Doktor Civanım'daki motosiklete 41 yıl sonra tekrar bindi

    Bahar Öztan, geçmiş günlere döndüğünü söyleyerek "Allah nasip etti, yıllar sonra tekrardan bu motosiklete binmeyi. Çok kıymetli bir filmdi çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte oynamıştık. Hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara ise selamlarımı iletiyorum. Yıllar önce Kemal Sunal önde oturuyordu ben de arkasında ona sarılmıştım. Çok güzel bir filmdi hâlen halkımız çok seviyor, izliyor ve gülebiliyor. Motosikleti görünce hatıralar gözümde canlandı. Bir arkadaşımız almış bunu değerlendirmiş. Motosiklete bakmış ve bu günlere kadar getirmiş. Çok kıymetli bir motosiklet, halkımız da o dönemden kalan her şeyi çok sever" dedi.
  • Bahar Öztan, Kemal Sunal ile oynadığı 'Doktor Civanım'daki motosiklete 41 yıl sonra tekrar bindi

    "HİÇBİR ZAMAN HASTALIĞIMI GİZLEMEDİM"

    Kanserle mücadele ettiğini söyleyen Bahar Öztan "Daha tedavim bitmedi. Şu anda tedavim devam ettiği için bone takıyorum. Perukla gezmekte istemediğim için bone takarak çıktım. Hiçbir zaman hastalığımı gizlemedim. 8 yıldır mücadele ediyorum. Aralıklarla çok az iyi oluyorum ve daha sonra tekrardan başlıyor. Bu sefer tamamen 'Bay bay' diyeceğiz kansere. Bunu da yeneceğim bu da geçecek. Bir oğlum var onun için yenmem lazım. İlk tedavim İstanbul’da başlamıştı. İlk tedaviyi Gökhan hocamdan almıştım. Şimdi Bodrum’da yaşadığım için burada tedavi görüyorum. Bu hafta tekrar tahlillere bakılacak. Çıkacak tahlil sonuçlarına bağlı İstanbul’a tekrar gidebilirim. Belki de bir ameliyat olabilir. Şu anda nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyorum. Şu anda kemoterapinin yarısındayım. 6 kemoterapim daha var" ifadelerini kullandı.
  • Bahar Öztan, Kemal Sunal ile oynadığı 'Doktor Civanım'daki motosiklete 41 yıl sonra tekrar bindi

    Organizasyonu yapan Engin Arda ise motorun asıl sahibinin Bahar Öztan olduğunu dile getirerek "Bu motosikletin satışı sonucunda tüm gelirleri depremzede ailelere bağışlanacak. Bahar Hanım ile motosikleti buluşturmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Bahar Öztan’ın oğlu Yiğit de annesiyle beraber motosikleti inceleyip bol bol fotoğraf çektirdiler.

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