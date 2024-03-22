Bahar Öztan kimdir? Bahar Öztan kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatı ile gündeme geliyor. Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye yatırılmıştı. Daha önce üç kez kanseri yenen Bahar Öztan için acı haber geldi. Sanatçının oğlu Yiğit Çolak acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yaşanan bu gelişme sonrası Bahar Öztan kimdir? Bahar Öztan kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte Bahar Öztan hayatı
Ünlü oyuncu Bahar Öztan hayatı ile milyonların gündeminde yer alıyor. Birçok yapımda rol alan Öztan’ın son sağlık durumuyla alakalı açıklamalar yakından takip ediliyordu. Bahar Öztan’ın son durumuyla alakalı haberi oğlu Yiğit Çolak duyurdu. 61 yaşındaki Bahar Öztan hayatını kaybederken ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Peki Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi, hangi filmlerde rol aldı?
BAHAR ÖZTAN HAYATINI KAYBETTİ
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan, uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan yaşamını yitirdi
Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle 61 yaşında vefat etti. Öztan, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Ünlü oyuncunun oğlu Yiğit Çolak; "Canım annem bu gece huzura kavuştu" dedi.
BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
11 Ağustos 1962 İskenderun doğumludur. İstanbul'da büyümüştür. Elidor Reklamıyla ilk kez ekranlarda gördüğümüz sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı.
Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur. Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta butik oteli Spring Otel'i işletmeye başladı. 1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. Halen formunu ve enerjisini koruyan Bahar Öztan, sevenlerini mutlu edecek bir haberle geldi. Bir yandan oyunculuğa devam etmek üzere görüşmelere başlarken, diğer yandan da çok sevdiği müzik için uzun yıllardır ses eğitimi almaya devam ediyor.
Uzun yıllar sonra ilk defa 2011 yılında yönetmenliğini fortuna Zafer'in yaptığı NutriFin reklam filmiyle ekrana geri dönmüştür.
FİLMOGRAFİSİ
1977: Çırılçıplak
1979: Şaşkın Milyoner
1980: Sönmüş Ocak
1981: Kanlı Nigar
1982: Ağlayan Gülmedi mi?
1982: Bizim Mahalle
1982: Doktor Civanım
1982: Dört Yanım Cehennem
1982: Kırmızı Kelebek
1982: Sevenler Ölmez
1983: Aptal Kahraman
1983: Bedel
1983: Dostlar Sağolsun
1983: Futboliye
1983: Gül Ağacı
1983: İkimiz de Sevdik
1983: Küçük Ağa
1983: Yıldızlar da Kayar
1984: Darbe
1984: Deli Fişek
1984: Ortadirek Şaban
1985: Bin Defa Ölürüm
1985: Bu Ne Sevgi
1985: Domdom Kurşunu
1985: Fakir Milyoner
1985: Kanun Adamı
1985: Kaplanlar
1985: Mahkûm
1985: Melek Yüzlüm
1986: Ağlama
1986: Aşk Dediğin Laftır
1986: Ava Giden Avlanır
1986: Hasretim
1986: Manyak
1986: Mazideki Kadın
1986: Namus Sözü
1986: Sevdan Öldürdü Beni
1987: Babamız Eğleniyor
1987: Gençlik Yılları
1987: Homoti
1987: Kaderim
1987: Severek Öldüler
1987: Umutların Ötesi
1987: Vahşiler
1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar
1988: Sapık Kadın
1988: Serçeler Göç Etmez
1989: Hedef
1989: Sabahın İlk Işıkları
1989: Serseri Aşıklar
1989: Yarın Bir Başka Gündür
1990: Kiralık Anne
1990: Sonsuz Kaçış
1991: Günbatımı
2000: Yalvarış
2007: Aşk Kapıyı Çalınca
2008: Görgüsüzler
2019: Afili Aşk