Bahar sembolü Pembe Dolunay Türkiye'den izlenecek mi, ne zaman görülecek?
Baharın gelişini simgeleyen ve her yıl gökyüzü meraklılarının takibinde olan Pembe Dolunay, 2026 yılında da dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. "Pembe Ay" olarak da bilinen bu özel dolunay, adının aksine farklı bir renkte görünmese de doğanın uyanışını temsil eden anlamıyla öne çıkıyor. Türkiye'den de izlenebilecek olan bu gökyüzü olayı öncesinde "Pembe Dolunay ne zaman, saat kaçta görülecek?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte bilgiler...
Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği Pembe Dolunay için geri sayım başladı. Baharın habercisi olarak kabul edilen ve "Pembe Ay" adıyla anılan bu dolunay, 2026’da da görsel bir şölen sunacak. İsmi pembe olsa da Ay’ın renk değiştirmediği bu doğa olayı, sembolik anlamıyla dikkat çekiyor. Peki Pembe Dolunay ne zaman gerçekleşecek, Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte merak edilen detaylar…
PEMBE DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nisan ayının Pembe Dolunayı, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece gerçekleşecek. Türkiye saati ile 2 Nisan Perşembe günü saat 05:12'de en yüksek noktasına ulaşacak.
PEMBE DOLUNAY NEREDEN GÖRÜLECEK?
Pembe Dolunay, teorik olarak Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek bir konumda olacak. Ancak doğa olaylarını gözlemlemek için her zaman gökyüzünün açık olması gerekiyor. Meteoroloji verilerine göre 1 Nisan Çarşamba ve 2 Nisan Perşembe günleri Türkiye genelinde bulutlu ve yağışlı bir hava olması bekleniyor.
PEMBE DOLUNAY NEDİR, İSMİ NEREDEN GELİYOR?
İsminin aksine Ay bu gece gerçek anlamda pembe bir renge bürünmeyecek. "Pembe" sıfatı, tamamen mevsimsel bir gelenekten kaynaklanıyor.
Eski Çiftçi Almanağı verilerine göre; bu isim Kuzey Amerika'nın doğusunda baharın ilk müjdecilerinden olan Phlox subulata (yosun pembesi) adlı kır çiçeğinden geliyor. Yerli Amerikalı ve Avrupa geleneklerinde her dolunay, o dönemin doğa olaylarına göre isimlendirilir. Nisan dolunayı da yeryüzünün pembe çiçeklerle kaplandığı döneme denk geldiği için bu zarif isimle anılıyor.