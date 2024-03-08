'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ndan gerilim dolu yeni tanıtım

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekorları kıran dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Geçtiğimiz salı akşamı ekranlara gelen bölümüyle adını zirveye yazdıran dizinin 5'inci bölümünden yayınlanan ilk tanıtımı, izleyicilerin merak duygusunu artırdı.

Heyecan ve gerilim dolu yeni tanıtımda, herkes Bahar’ın kalp krizi geçiren Cihan Taşkeski karşısında zorlu anlar yaşayacağını düşünürken, Cihan’ın; “Sen benim hayatımı kurtardın, Allah senden razı olsun!” demesiyle şaşkına döndü. Bu zorlu sınavı başarıyla atlatan Bahar’ı bekleyen yeni sürprizler, tanıtıma damgasını vururken; başhekim Reha’nın “Bu hastaneye de asistanlığa da uygun olduğunu düşünmüyorum…” sözlerinden sonra Bahar’ın bu yeni yolculuğunda nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...