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        Bahar ve kış bir arada yaşanıyor

        Çetin kış şartlarının yaşandığı Kars'ta bir tarafta karla mücadele çalışmaları sürerken, bir tarafta da baharla birlikte meyve ağaçları çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:09
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        Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kars'ta kış mevsimi bu yıl da sert ve çetin geçti.

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        Kentte ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışıyla yüksek rakımlar beyaza büründü.

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        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede ekipler kar küreme çalışması yürüttü.

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        İlkbaharda 2 bin 286 rakımda kar küreme çalışması başlatan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kar püskürtme aracı ile yol genişleme çalışması yaptı.

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        Kars'ın yüksek rakımlarında kara kış yaşanırken Digor ilçesine bağlı, kar küreme çalışmasının yapıldığı alandan yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 1276 rakımlı Halıkışla köyünde ise bahar yaşanıyor.

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        Karla kaplı dağlar arasındaki köyde meyve ağaçları çiçek açtı, ortaya güzel görüntüler çıktı.

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        #Bahar
        #kış
        #kars
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