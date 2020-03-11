AA

Baharın müjdecisi leylekler Muş'a geldi



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Muş ovasındaki kar ve sulak alandaki leyleklerden görüntüler- Leylek yuvalarından görüntüler- Köy sakini Ecvet Güven'in konuşması- Mahfuz Güven'in konuşması

Baharın müjdecisi leylekler Muş'a geldiMUŞ (AA) - Baharın müjdesi olarak bilinen leylekler, havanın ısınmasıyla Muş'a gelmeye başladı.Korkut ilçesinin Alazlı köyünde yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.Köy sakini Ecvet Güven, her yıl havaların ısınmasıyla leyleklerin çatılarda yuva yaptığını söyledi.Bu yıl leyleklerin erken geldiğini anlatan Güven, "Leylekler bizler için baharın müjdecisi. Köylüler olarak leylekleri gördüğümüz zaman daha mutlu oluyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz." dedi