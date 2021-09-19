Bahçeli'den 'gazilik' unvanı bekleyenlere mesaj 0:00 / 0:00

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziler Günü mesajında, "Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter'dan Gaziler Günü mesajını paylaştı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Gazilik, haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükâfatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaasıdır. Türk tarihinin her sayfası şehitlerimizin kanlarıyla yazılmış, gazilerimizin feragatiyle taçlanmıştır. Millet Gazidir, Meclis Gazidir, devlet Gazidir.

Hiç kuşku yoktur ki, Gaziler milletimizin onur ve ömür aydınlığıdır. Bu aydınlık istikbal güvencemiz, istiklal güvenimizdir. Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanının verilişinin yıldönümünde hayatta olan bütün kahramanlarımıza hürmetlerimi sunuyor, hepsini kucaklıyorum.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm Gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilik; cesaretin, dirayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi; kahramanlığın muazzam sinesidir.

Önemle ifade etmeliyim ki, terörle mücadele esnasında yaralanıp da Gazi sayılmayan kahramanların mağduriyetlerinin telafisi amacıyla her çabayı göstereceğimizin tekraren güvencesini veriyor, parti olarak verdiğimiz kanun teklifinin arkasında olduğumuzu bilhassa paylaşıyorum.

Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız. Gaziler yalnız değildir, sahipsiz değildir, ümitsiz değildir, çaresiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi onlarla birliktedir."