Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bahçeli'den Ülkü Ocakları Vakfı'na ziyaret | Son dakika haberleri

        Bahçeli'den Ülkü Ocakları Vakfı'na ziyaret

        MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 17:36 Güncelleme: 06.06.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfını ziyaret etti.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçti.

        Burada partililerle bayramlaşan Bahçeli, vakıf temsilcileriyle sohbet etti. Bahçeli, programın sonunda vakıf temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"