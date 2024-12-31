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        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler'de "100 Çocuğa 100 Bisiklet" | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de "100 Çocuğa 100 Bisiklet" projesi kapsamında bisiklet dağıtıldı

        İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Bisiklet Dağıtım Töreni'nde, "100 Çocuğa 100 Bisiklet" projesi kapsamında bisikletler sahiplerine teslim edildi. Belediyenin her ay düzenlediği etkinliklerde bugüne kadar toplam 2 bin 601 bisiklet hediye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:52 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:52
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        Bahçelievler'de "100 Çocuğa 100 Bisiklet"
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        İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Bisiklet Dağıtım Töreni, Soğanlı'da gerçekleştirildi.

        "100 Çocuğa 100 Bisiklet" projesi kapsamında gerçekleştirilen programa katılan AK Parti Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Bahçelievler Belediyesi’ni sosyal belediyecilikteki örnek çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Yüksel, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu Bahçelievler’de hayat buluyor. İlçemizde bisikletsiz çocuk kalmasın. Hepsi güvenli sokaklarda spor yaparak geleceğe emin adımlarla ilerlesin" dedi.

        Suriyelilerin dönüş sürecine de değinen Yüksel, "Türkiye, 13 yıldır yaşanan zorlukları 12 günde çözdü. Suriyeli kardeşlerimiz yavaş yavaş artık ülkelerine geri dönüyorlar ve ülkelerine geri döndüklerinde de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün milletimize şükranlarını teşekkürlerini ifade ediyorlar. Tekrar Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

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        "HEDEFİMİZ HER ÇOCUĞA BİR BİSİKLET"

        Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da törende yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in "Dünyayı Verelim Çocuklara" şiiriyle çocuklara seslendi. Her çocuğun bir bisikleti olmasını hedeflediklerini belirten Bahadır, "Her ay düzenli bisiklet dağıtımı yapıyoruz. Amacımız, çocukların sporu bir yaşam alışkanlığı haline getirmesi. Bugün bisiklet kazananları tebrik ediyorum. Kazanamayanlar üzülmesin, dağıtımlarımız devam edecek" dedi.

        "ARTIK BİZE DOST BİR KOMŞUMUZ VAR"

        Dr. Hakan Bahadır, Suriye'de yeni bir dönem başladığına işaret ederek "13 yıldır yaşanan sıkıntılar 13 günde çözüldü. Suriyelilerle ilgili geçmişte sorunlar oldu, bunu kabul ediyoruz. Ancak şu an süreç olumlu ilerliyor. Suriye artık Türkiye için dost ve komşu bir ülke olacak" ifadelerini kullandı.

        Tören, 100 bisikletin dağıtılmasının ardından sona erdi.

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