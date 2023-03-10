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Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi

Bahçelievler'de 45 yıllık, 5 katlı binanın balkonu çöktü. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonlarında çatlak ve betonunda deniz kabukları tespit edildi. Bina tahliye edilerek mühürlendi.

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DHA
  • Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi

    Şirinevler Camcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın dün akşam saatlerinde balkonu çöktü. 

     
  • Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi

    Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesi ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonunda çatlaklar ve betonunda deniz kabuğu olduğu tespit edildi.
  • Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi

    Dışarıdan görülebilen demirlerinin çürüdüğü fark edilen 45 yıllık bina, tahliye edildi. Ekipler, ağır hasarlı binayı mühürledi. Karot örneği alınan binanın incelemeler sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

     
  • Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi

    "DAHA ÖNCE BALKONLAR İÇİN GÜÇLENDİRME YAPILDI"

    Bina sakini Tuncay Eraslan, "Dün akşam binanın balkonu çöktü. Belediye geldi, incelemeler yapıldı. Binanın mühürlenmesine karar verildi.
  • Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi

    Muhtemelen yıkım kararı çıkacak. Kimsenin canına bir şey olmadı. Daha önce sadece balkonlar için güçlendirme çalışması yapılmıştı. 
  • Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi

    Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yapmıştı. Dün akşam çöktü. Karot örneği aldılar. 
  • Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi

     Bina 50 yıllık muhtemelen yıkım kararı çıkacak. 10 daire ve 2 dükkan bulunuyor tüm daireler doluydu" dedi. 

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