        Bahçeşehir Koleji - Galatasaray MCT Technic: 93-86 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji - Galatasaray MCT Technic: 93-86 (MAÇ SONUCU)

        Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında evinde Galatasaray MCT Technic'i 93-86 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 17:50 Güncelleme: 27.09.2025 - 17:50
        Bahçeşehir, G.Saray'ı devirdi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 93-86 mağlup etti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Edis

        Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, Homesley 8, Ponitka 15, Göktuğ Baş 2, Williams 15, Hale 13, Koprivica 5, Mitchell 4, İsmet Akpınar, Kenan Sipahi 8

        Galatasaray MCT Technic: Tibet Görener, Cummings 10, Palmer 27, Bishop 7, White 18, McCollum 11, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer, Gillespie, Muhsin Yaşar 8

        1. Periyot: 23-26

        Devre: 42-47

        3. Periyot: 67-66

