        Haberler Bilgi Yaşam Bahçeşehir nerede? Bahçeşehir hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Bahçeşehir nerede? Bahçeşehir hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Bahçeşehir, İstanbul'un Avrupa yakasında, Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde yer alan, Türkiye'nin ilk ve en başarılı uydu kent projelerinden biri olarak kabul edilen, modern ve planlı bir yerleşim bölgesidir. 1990'lı yıllarda "Bahçeler Şehri" (Garden City) vizyonuyla, geniş yeşil alanlar, sosyal donatılar ve düzenli bir şehir dokusu sunma hedefiyle hayata geçirilen bu proje, özellikle merkezde yer alan devasa göleti ve aile odaklı yaşam kültürüyle tanınır. Adını "Bahçeler Şehri" idealinden alan bu bölge, İstanbul'un modern şehircilik tarihinde bir model olarak öne çıkar. Peki, Bahçeşehir nerede? Bahçeşehir hangi şehirde, ilde, bölgede? İşte bu ödüllü kent projesi hakkındaki tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 16:40 Güncelleme: 24.09.2025 - 16:40
        Bahçeşehir nerede?
        Bölgenin İstanbul'un gelişim aksı üzerindeki konumu, onun planlı bir şekilde büyüyerek on binlerce kişiye ev sahipliği yapmasını sağlamıştır. Bahçeşehir hangi ilde bulunduğu ve bu ilin en yeni ve en modern ilçelerinden birine bağlı olması, onun genç ve dinamik kimliğini pekiştirir. Ayrıca, Bahçeşehir konumu nedir sorusunun yanıtı, sadece TEM Otoyolu'na olan doğrudan bağlantısını değil, aynı zamanda Ispartakule üzerinden demiryolu ağına entegrasyonunu da kapsar. Bahçeşehir'in kuruluş felsefesi, ikonik göleti ve sosyal yaşamı hakkındaki tüm ayrıntıları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

        BAHÇEŞEHİR NEREDE?

        Bahçeşehir nerede sorusunun coğrafi yanıtı, İstanbul'un Avrupa yakasının batı kesiminde, Küçükçekmece Gölü'nün kuzeybatısında yer aldığıdır. Geniş bir alana yayılan bu uydu kent, TEM (O-4) Otoyolu'nun hemen kuzeyinde konumlanmıştır. Coğrafi olarak dalgalı bir plato üzerinde yer alan Bahçeşehir, planlı yapısı sayesinde İstanbul'un birçok bölgesinin aksine, trafik yoğunluğu daha az, yeşil alanları bol ve daha ferah bir yaşam ortamı sunar.

        BAHÇEŞEHİR HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE?

        İdari olarak Bahçeşehir hangi şehirde ve Bahçeşehir hangi ilde sorularının net cevabı İstanbul'dur. Bahçeşehir, 2008 yılında kurulan ve İstanbul'un en yeni ilçelerinden biri olan Başakşehir ilçesine bağlıdır. Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir'in yanı sıra Kayaşehir, Başakşehir merkez ve Ispartakule gibi diğer büyük planlı yerleşim alanlarını da içerir. Bahçeşehir, kurulduğu 1990'lı yıllarda kendi belediyesine (belde belediyesi) sahipken, 2008'deki idari düzenlemelerle Başakşehir ilçesinin en önemli ve en prestijli mahallelerinden biri haline gelmiştir. Bugün Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım olarak iki ana mahalleden oluşur.

        BAHÇEŞEHİR HANGİ BÖLGEDE?

        Coğrafi olarak Bahçeşehir hangi bölgede sorusunun yanıtı, Marmara Bölgesi'dir. Bahçeşehir'in ortaya çıkışı, Marmara Bölgesi'nin ve özellikle İstanbul'un 1990'lı yıllarda yaşadığı büyük kentsel genişlemenin ve yaşam tarzı değişiminin bir sonucudur. Şehir merkezinin kalabalığından ve karmaşasından uzaklaşmak isteyen, daha çok orta ve üst-orta gelir grubuna mensup aileler için tasarlanan Bahçeşehir, Marmara Bölgesi'nde "kapalı site" ve "uydu kent" modelinin en başarılı ilk örneklerinden birini temsil eder.

        BAHÇEŞEHİR KONUMU NEDİR?

        Bahçeşehir konumu nedir sorusu, bölgenin stratejik erişilebilirliğini ve planlı yapısını tanımlar.

        • Karayolu Konumu: Bahçeşehir'in en önemli konumsal avantajı, Türkiye'nin en önemli transit yollarından biri olan TEM (O-4) Otoyolu'na doğrudan çıkışa sahip olmasıdır. Bu durum, hem şehir merkezine (Mahmutbey gişeleri üzerinden) hem de Edirne yönüne ve yeni İstanbul Havalimanı'na (Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısıyla) hızlı ulaşım imkanı sağlar.
        • Demiryolu Konumu: Bahçeşehir'in hemen yanı başında gelişen Ispartakule bölgesi, Gebze-Halkalı arasında çalışan Marmaray banliyö hattına entegre olan bir tren istasyonuna sahiptir. Bu istasyon (Ispartakule durağı), Bahçeşehir ve çevresinde yaşayanlar için İstanbul'un raylı sistem ağına doğrudan bağlanma imkanı sunarak bölgenin ulaşım olanaklarını önemli ölçüde artırmıştır. Bu stratejik konum, Bahçeşehir'i bir banliyö yerleşimi olmaktan çıkarıp, metropolün tam entegre bir parçası haline getirmiştir.

        TÜRKİYE'NİN ÖDÜLLÜ UYDU KENTİ

        Bahçeşehir, 1990'ların başında, o dönemki Emlak Bankası tarafından, bir uydu kent olarak sıfırdan projelendirilmiştir. Projenin temel felsefesi, İngiltere kökenli "bahçe şehir" (garden city) akımına dayanıyordu. Bu felsefe, insan ölçeğinde, düşük yoğunluklu, bol yeşil alanlı, sosyal donatıları kendi içinde olan ve yüksek bir yaşam kalitesi sunan bir çevre yaratmayı hedefler.

        Bu vizyon doğrultusunda tasarlanan Bahçeşehir, bu başarılı planlaması sayesinde 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Konferansı'nda "Kent Zirvesi Ödülü"ne layık görülmüştür. Bu uluslararası ödül, Bahçeşehir'in o dönem için ne kadar yenilikçi ve başarılı bir şehircilik projesi olduğunun bir kanıtıdır.

        Bölgenin mimarisi de bu felsefeyi yansıtır. Orijinal Bahçeşehir (özellikle 1. Kısım), genellikle az katlı apartman blokları, sıra evler (teras evler) ve villalardan oluşur. Binalar, geniş peyzaj alanları, parklar ve yürüyüş yolları ile çevrilidir. Araç ve yaya trafiğinin büyük ölçüde birbirinden ayrıldığı, çocuk oyun alanlarının ve sosyal tesislerin mahalle ölçeğinde planlandığı bir yapıya sahiptir.

