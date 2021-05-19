Yıllardır oturduğu evin bahçesinden çıktı... Tam 101 tane! 0:00 / 0:00

DHA

Solomon Adaları´nın başkenti Honiara´da bir kişinin yıllardır oturduğu evin bahçesinden çıkanlar şaşırttı.

DHA'nın haberine göre bahçede çukur kazan ismi açıklanmayan kişi, İkinci Dünya Savaşı´ndan kalma bombalar buldu.

Bunun üzerine olay yerine Solomon Adaları Kraliyet Polis Gücü (RSIPF) patlayıcı mühimmat imha (EOD) ekipleri çağrıldı.

BAHÇEDEN ÇIKARILDI

RSIPF´den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 2 günlük operasyon sonucunda 101 adet patlamamış bombayı bahçeden çıkardığı ve bombaları etkisiz hale getirmek için çalışma başlattığı kaydedildi.

Avustralya´nın Solomon Adaları Yüksek Temsilcisi Lachlan Strahan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Honiara´nın doğusunda bir kişi, arka bahçesinde yeni septik sistem için çukur kazarken 100´den fazla İkinci Dünya Savaşı´ndan kalan mühimmat buldu. Avustralya´nın patlayıcı mühimmat imha uzmanı Ian Percy, Kraliyet Polis Gücü´ne bu korkunç İkinci Dünya Savaşı mirasıyla başa çıkmasına yardım ediyor" ifadelerini kullandı.