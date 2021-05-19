Yıllardır oturduğu evin bahçesinden çıktı... Tam 101 tane!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamYıllardır oturduğu evin bahçesinden çıktı... Tam 101 tane! - Haberler
ABONE OL

Bahçesine çukur kazan kişi 101 adet bomba buldu

Solomon Adaları´nda bahçesine septik çukur kazan kişi, İkinci Dünya Savaşı´ndan kalma patlamamış 101 adet bomba buldu. Ekiplerin, bombaları bahçeden çıkardığı ifade edildi

Yıllardır oturduğu evin bahçesinden çıktı... Tam 101 tane! - Haberler
Yıllardır oturduğu evin bahçesinden çıktı... Tam 101 tane!
0:00 / 0:00
DHA

Solomon Adaları´nın başkenti Honiara´da bir kişinin yıllardır oturduğu evin bahçesinden çıkanlar şaşırttı.

DHA'nın haberine göre bahçede çukur kazan ismi açıklanmayan kişi, İkinci Dünya Savaşı´ndan kalma bombalar buldu.

Bunun üzerine olay yerine Solomon Adaları Kraliyet Polis Gücü (RSIPF) patlayıcı mühimmat imha (EOD) ekipleri çağrıldı.

BAHÇEDEN ÇIKARILDI

RSIPF´den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 2 günlük operasyon sonucunda 101 adet patlamamış bombayı bahçeden çıkardığı ve bombaları etkisiz hale getirmek için çalışma başlattığı kaydedildi.

Avustralya´nın Solomon Adaları Yüksek Temsilcisi Lachlan Strahan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Honiara´nın doğusunda bir kişi, arka bahçesinde yeni septik sistem için çukur kazarken 100´den fazla İkinci Dünya Savaşı´ndan kalan mühimmat buldu. Avustralya´nın patlayıcı mühimmat imha uzmanı Ian Percy, Kraliyet Polis Gücü´ne bu korkunç İkinci Dünya Savaşı mirasıyla başa çıkmasına yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMGiresun'un saklı cennetleri!
Köy sakinlerinin 18 yıllık çabası... Bakın ne için! - Haberler
YAŞAMKöy sakinlerinin 18 yıllık çabası... Bakın ne için!
Van’ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
YAŞAMDenizli'nin Pamukkale'si değil Van!
Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice bebek müjdesi verdi
YAŞAMKraliyet'te bebek heyecanı
Doğu Anadolu'nun kuş cennetlerinde bir günde 170 türden göçmen kuş sayıldı
YAŞAMBir günde 170 tür tespit edildi
Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları eşsiz bir yolculuğa çıkaracak
YAŞAMDalyan'ın gözde yeri: Labirent görünümlü sazlıklar
5 tonluk su aygırları, günde 100 kilo meyve-sebze tüketiyor
YAŞAMBütün karpuzu mideye indirdi... O anlar kaydedildi
19 Mayıs fotoğrafları: En güzel 19 Mayıs ve Atatürk görselleri
YAŞAMEn güzel 19 Mayıs fotoğrafları
Bugün 19 Mayıs! İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerle beraber fotoğrafları! - Haberler
YAŞAMGençlerle Atatürk!
2 bin 800 yıllık kitabe Kayseri'de sergilenecek
YAŞAMErciyes ismi geçiyor... 2 bin 800 yıllık