Baht Oyunu dizisinin son bölümünde; Bora’ya söylediği yalanlardan ötürü suçluluk hisseden Ada, işten ayrılmaya karar verir. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler Baht Oyunu 8. yeni bölüm fragmanını merak ediyor.

BAHT OYUNU 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Baht Oyunu dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığında haberimizde yer alacak.

BAHT OYUNU 7. SON BÖLÜM

Celal’in şirkete gelişi Ada için işleri oldukça karmaşık bir hale getirir. Ada, gerçeklerin ortaya çıkmaması için çabalamaktan yorulup zor bir kararın eşiğine gelir.

Bora’ya söylediği yalanlardan ötürü suçluluk hisseden Ada, işten ayrılmaya karar verir. Bora, Ada’nın bu ani kararıyla sarsılır ve hayallerinden bir çırpıda vazgeçmesinin ardındaki nedeni sorgulamaya başlar.

Ada, iş arayışlarına başlarken, Ada’ya karşı güvenini yitiren Bora, şirketle ilişkisinin kesilmesi için talimat verir. Hayalleriyle gerçekleri arasında oldukça zor bir sınav veren Ada, işten ayrılmasının asıl sebebini Bora’ya anlatacak mıdır?

Diğer yandan Celal, Ada ve Rüzgar’ın evliliğini gözlemlemek için Ada’nın evini ziyaret eder. Ada ve Rüzgar, durumu idare edebilmek için Celal’in istediklerini yapmak zorunda kalır.