Baht Oyunu dizisinin son bölümünde; Ada, herkesi şaşkına çeviren bir görevle şirkete geri döner. Otoritesinin zedelenmesinden rahatsız olan Bora, Ada’yı zorlamaya niyetlidir. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler Baht Oyunu 9. yeni bölüm fragmanını merak ediyor.

BAHT OYUNU 9. BÖLÜM FRAGMANI

— Kanal D (@KanalD) August 10, 2021

BAHT OYUNU 8. BÖLÜM

Ada Bora’ya söylediği yalanı açıklıyor. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada’yı bir daha görmek istemediğini söyleyince ipler iyice kopuyor. Ada, Bora’dan duyduğu sözlerin ağırlığıyla yeniden şirkete girip Bora’ya kendisini kanıtlamak ister. Şirkete dönmek için de Rüzgar’la konuşur. Rüzgar, Ada’ya yardım etmekten başka çaresi olmadığı için soluğu Tuğçe’nin yanında alır. Rüzgar hangi bahaneyle Tuğçe’den Ada’yı işe geri almasını isteyecektir?

Ada, herkesi şaşkına çeviren bir görevle şirkete geri döner. Otoritesinin zedelenmesinden rahatsız olan Bora, Ada’yı zorlamaya niyetlidir. Tuğçe’yle ikisine imkânsız bir görev verir. Ünlü pop ikonu Kuzey Batı’yla röportaj yapmazlarsa ikisi de işinden olacaktır. Ada bir yandan verilen görevi yerine getirmeye uğraşırken diğer yandan içinde Rüzgar’la isimlerinin yazdığı yüzüğü aramaya koyulur.

Ada ve Tuğçe, Kuzey Batı röportajına dair planlarını devreye sokarlar. Kuzey’i şirkette gören Bora şaşkındır. Bora, Kuzey’in Ada’ya gösterdiği yakınlığa dair rahatsızlığını gizleyemez.