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Baht Oyunu bu akşam yok mu? Baht Oyunu neden yok? Baht Oyunu yeni bölümü ne zaman?

Kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşan Kanal D dizisi Baht Oyunu, yayın akışında bulunmayınca izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyince "Baht Oyunu neden yok?" sorusu merak edildi. Peki sevilen dizi Baht Oyunu 6. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Baht Oyunu bu akşam yok mu? Baht Oyunu neden yok? Baht Oyunu yeni bölümü ne zaman?

Kanal D'de yayınlanan Baht Oyunu dizisinin yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışından çıkarılan Baht Oyunu dizisiyle ilgili olarak "Baht Oyunu dizisi bitti mi, neden yok?" soruları gündeme geldi.Baht Oyunu'nun yeni bölümüyle ilgili sosyal medyadan yanıt geldi. İşte detaylar...

BAHT OYUNU BU HAFTA YOK MU?

Baht Oyunu, 13 Temmuz Salı günü beşinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Gerek kadrosu gerekse senaryosuyla sosyal medyaya da konu olan Baht Oyunu'nun 6. bölümünün 27 Temmuz Salı günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 13 Temmuz Salı günü yayınlanan 5. Bölümde, Ada ve Rüzgar, geçmişte yaptıkları evlilik sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar.

Bora yeni içerikler için konu ararken Ada beyaz evlilik fikrini ortaya atıyor. Bora, Ada’nın fikrini çok beğenir ve hem Tuğçe’den hem Ada’dan bir yazı dizisi hazırlamalarını istiyor. Tuğçe, Ada’yı metni yazmaması konusunda uyarır ancak Ada ona meydan okuyor.

Bu sırada Tuğçe, yazı dizisi hakkında araştırma yapmak için göçmen bürosuna gidiyor. Orada Ada ve Rüzgar’ı yakından tanıyan bir isimle tanışıyor. Ada ve Rüzgar, sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalırlar. Ada, yazarlık maharetini sergileyeceği bu fırsatı iyi değerlendirmek için durmadan çalışır. Tuğçe ise Ada’nın yazmaktan vazgeçmeyeceğini anlayınca planlarını devreye sokar. Böylelikle Ada ve Tuğçe arasındaki rekabet yerini düşmanlığa bırakır. Metinleri Bora’ya teslim edecekleri gün Ada, Tuğçe’nin karanlık tarafıyla yüzleşiyor.

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