Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan haziran ayı enflasyon verisiyle ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Enflasyonda düşüş trendinin sürdüğüne dikkat çeken Bakan Albayrak "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" ifadelerini kullandı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 3, 2019

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5.01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.88 artış gerçekleşti.