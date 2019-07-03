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Bakan Albayrak: Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan haziran ayı enflasyon verisiyle ilgili olarak "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik" değerlendirmesinde bulundu

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan haziran ayı enflasyon verisiyle ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

 

Enflasyonda düşüş trendinin sürdüğüne dikkat çeken Bakan Albayrak "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" ifadelerini kullandı. 

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5.01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.88 artış gerçekleşti.

 

 

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