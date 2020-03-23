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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Mart'a kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi ( KDV) beyanname verme ve ödeme sürelerinin 24 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ekonomide alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 23, 2020

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken KDV beyanname verme ve ödeme sürelerinin 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresinin de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Ayrıca belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar liralık 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak."