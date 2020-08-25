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Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez." ifadesini kullandı

son dakika
HABERTURK.COM

Bakan Albayrak, Twitter hesabından kapasite kullanım oranı, sektörel güven endekleri ve reel kesim güven endeklerini değerlendirdi.

Albayrak, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise %73'e Yükseldi." ifadelerini kullandı.


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