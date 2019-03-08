Borsa İstanbul'da Dünya Emekçi Kadınlar Günü gong töreni düzenleniyor. Törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuşuyor. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Ayrımcılığın ülkemizin büyük potansiyeli önünde set olmasına izin veremeyiz. Türkiye cinsiyet ayrımcılığıyla mücadelede güçlü bir hafızaya sahip.

- İş gücüne katılım açısından kadınlarımız çok önemli mesafe kat etti. Son 15 yılda çok ciddi rakamlara ulaştı. Ancak maalesef kamu düzeyinde istediğimiz düzeye çıkaramadık.

- Terfi noktasında bakıyoruz fakat bulamıyoruz. Benim bakanlığım başta olmak üzere tüm bakanlıklarda kadınlarımız tüm pozisyonları takip etmeli, bizi talep noktasında zorlamalı

- Kapsayıcı politikalarla kadınların toplumun her kademesinde daha görünür olması için adımlar atacağız. Kadın istihdamının artırılması için çok ciddi adımlar attık

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